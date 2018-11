Brief naar me ex-geliefde

Geplaatst door Mocro_tram Geplaatst door

Verdriet is ok. Maar ga niet gek doen.



1 dag boos. Weekje sip. Daarna echt omschakelen. Geen tijd stoppen in iets wat je verliesgevend maakt.



Niet aan een dood paard trekken.

Tlaq. Go. Nieuwe shit. Komt goed. Go. Smile. Leven is kort. Doe je shit.