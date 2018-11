Vraag:



Is het toegestaan om de Moes–haf (de Koran in boekvorm) op de grond te plaatsen?



Antwoord:



Het is niet toegestaan om de Moes–haf op de grond te plaatsen, zelfs niet wanneer de vloer rein of bekleed is. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):



“(Het staat geschreven) in edele Geschriften. Verheven en gereinigd.”



(Soerat ʿAbasa: 13-14)



De verhevenheid waarnaar verwezen wordt in dit vers slaat ook op tastbare verhevenheid door de Moes–haf hoog te plaatsen. Dit is ook zoals moslims in hun moskeeën omgaan met de Moes–haf door deze te voorzien van een overtrek en te plaatsen op (daarvoor gemaakte) houders en planken. Dit alles zodat de Moes–haf beschermd blijft tegen geknoei en stof.



Sheikh ʿAbdoellaah ibn Djibrien