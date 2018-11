Geplaatst door La.Mocrolicious Geplaatst door

HAHAH ik moest echt lachen.

Ik kende ooit zo’n laten we zeggen geval ‘apart’. Mohim was wel een leuke jongen.



Hij begon niet alleen over zijn ex, maar ook:

Rihanna

Shakira

Anna Noorshin

Selene Gomez

Zijn Turkse collega

Meid in de trein



Ben vast iemand vergeten.

Mhm hij begon echt uit het niets: wayooow Shakira is zo knap. Wayoooow Selena Gomez als ze moslima was dan wist ik het wel. Pff droomde vandaag over mijn ex.



Mhm vond dit echt ‘apart’ destijds. Dusja kan altijd erger lol.