Ouders accepteren geen Egyptische...

Als hij moslim is moge de ouders niet afwijzen. Tegenwoordig draait het allemaal om cultuur etc. Als hij geen Marokkaan is dan krijgen ze de cultuur niet mee dat is wat je de laatste tijd hoort. Wat is nou belangrijker cultuur of de islam?Blijkbaar is cultuur belangrijker. Als ik zie dat mijn dochter of zoon gelukkig is met iemand dan ben ik ook gelukkig. 1 ding is belangrijk en dat is dat hij of zij een moslim moet zijn. En je hebt enigszins gelijk hoor je hoort naar je ouders te luisteren mits hij geen moslim is inderdaad. Maar wat ik uit haar verhaal kan lezen is dat hij de islam erg goed praktiseert.Begin goed, zeg tegen je ouders dat je hun begrijpt maar dat je erg veel van hem houdt en dat hij moslim is. Maak geen ruzie met hun praat met beleid en in sha allah zullen ze het accepteren!