Ik ben verliefd

Ik kom net bij me zus vandaan, haar dochter is 3.Als ik tegen haar zeg GEEF OORTJE, dan rent ze meteen naar mij, want ze weet dan dat ik haar een verhaaltje in het oortje ga vertellen.Zij slaat haar schattige handjes om mijn schouders en luistert naar mijn verhaal.Als ik klaar ben wil zij ook een verhaal vertellen. Maar wat doet ze dan? Ze gaat niet met haar mondje in mijn oortje praten, zij duwt haar oortje tegen de mijne en begint te pratenDat zijn de momenten waarbij mijn vaderschap kriebels intensief aangewakkerd worden, vooral omdat haar wangetjes dan geplakt zitten aan de mijne en die handjes die om mijn nek zijn omgeslagen maken het plaatje volmaakt en compleet.I'm in love