Geplaatst door Trumpdump21 Geplaatst door

Jeps 1973,Egypte is altijd geregeegd door honden die door Amerika is aangewezen,hun bevolking is goed maar hun leiders zijn kufars,Sisi nu is de grootste kelb,Egypte heeft palastina verraden als je wist,in 1973 kwam de Algerijnse leger tot aan tel aviv in hun hart,Marokko en Algerije zal nooit elkaar beschieten of verraden,dat is wat egypte wilt fitna zaaien tussen 2 landen dat vroeger 1 land was,Maghreb el3arabi