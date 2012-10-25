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  1. Vandaag 21:39 #1
    Klaus
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    16-04-2016

    Waarom reageren altijd deze zelfde gare wijven op marokko.nl

    Altijd de zelfde rotzooi wijven !
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  3. Vandaag 21:40 #2
    Siyem
    -
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    69
    25-10-2012

    Je bent zelf een rotzooiwijf.
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  4. Vandaag 21:46 #3
    PreciousReina
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    17-10-2017

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    Je bent zelf een rotzooiwijf.
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  5. Vandaag 21:48 #4
    100EURO
    ︻╦╤─
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    28-05-2014

    Er moeten nieuwe wijven komen!

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  7. Vandaag 21:49 #5
    Siyem
    -
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    69
    25-10-2012

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    Er moeten nieuwe wijven komen!
    Hoe zou jij dat vinden?

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  8. Vandaag 21:59 #6
    loco.22
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    12-07-2018

    Zulke wijven moeten reageren hiero

    meer van dit



    en dit

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    en dit

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  9. Vandaag 22:01 #7
    mohamedxfatiha
    elmexrood
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    19
    30-01-2017

    meiden met een tand? layster layhfed hhhhhh
    Leef - Raddi Ralik el 9amaarr
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  10. Vandaag 22:01 #8
    PreciousReina
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    17-10-2017

    Citaat Geplaatst door loco.22 Bekijk reactie
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    meer van dit



    en dit

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  11. Vandaag 22:02 #9
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  12. Vandaag 22:03 #10
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    en dit

    wow @ middelste
    If you "don't know", Allah knows.
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  13. Vandaag 22:05 #11
    Miem.
    KaasvrouwSpaarnwoude
    Reacties
    2.918
    12-05-2015

    Citaat Geplaatst door Penitentes Bekijk reactie
    Ik ben de middelste url van hierboven.
    !! Tering Peni
    .ik wil kaas ik wil kaas ik wil kaas ik ben ook een klant ik wil kaas ik wil kas
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  14. Vandaag 22:05 #12
    Siyem
    -
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    69
    25-10-2012

    Citaat Geplaatst door Miem. Bekijk reactie
    !! Tering Peni
    Hahahaha ik dacht hetzelfde.
    -
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  15. Vandaag 22:07 #13
    loco.22
    MVC Lid
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    0
    12-07-2018

    Citaat Geplaatst door Penitentes Bekijk reactie
    Ik ben de middelste url van hierboven.
    ik zie wel potentie
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  16. Vandaag 22:32 #14
    100EURO
    ︻╦╤─
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    852
    28-05-2014

    Citaat Geplaatst door Siyem Bekijk reactie
    -

    Hoe zou jij dat vinden?

    Heugelijk.

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