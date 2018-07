Is Ozcan Akyol nou rechts of links?

Geplaatst door LageBrug Geplaatst door

Rechts is vijandelijk naar de islam, als in je kan best een steen op je kop verwachten en doodbloeden en ze drinken daarna een biertje op jouw dood.

Links is vrij denkend, en zal kritiek leveren op alles wat die vrije wereld ondermijnd of aanvalt, links en islam zijn geen vriendjes maar netzo tegenpolen van elkaar als met rechts, alleen er is ruimte voor de gulden middenweg bij links.