Kebabverbod in metro Wenen

Geplaatst door LageBrug Geplaatst door

"De Oostenrijkse hoofdstad Wenen wil het eten van sterk ruikend voedsel als leverkaas, kebab, pizza en noedels in de metro gaan verbieden."



De metro is een transport systeem, het transporteert mensen van punt a naar punt b, al het eten dat door mensen in de metro wordt meegenomen en dat sterk ruikend is,

wordt dus ook door de metro vervoerd, of het nou een pizza in een doos is of een pannetje van je oma, het wordt vervoerd en het ruikt.



Wtf begrijpen jullie mongooltjes daar niet aan?