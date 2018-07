Geplaatst door Tauppie Geplaatst door

Wat is het nut van praten over je partner? Als je oprecht gelukkig bent en tevreden zal je niet veel willen delen over hem/haar. Als man kan je het helemaal niet maken om te praten over je vrouw bij mannen. Vind dat eerlijk gezegd schaamteloos. Het gaat ander mannen helemaal niks aan hoe je vrouw is.



En het is ook gevaarlijk, denk naar aan boze ogen etc. Wanneer iemand je vraagt of je tevreden bent met je partner hoor je alleen Alhamdoelilaah te zeggen.



Niet alle ‘advies’ is goed. Als mens weet je namelijk niet met wat voor intentie afvies gegeven wordt. Wanneer je mensen wilt adviseren haal je voorbeelden aan die niks te maken hebben met je partner.



Er is geen betere plek dan thuis voor een vrouw. Daar is geen discussie over mogelijk.