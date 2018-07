Heropening van een stedelijk gezondheidscentrum in Nador

Geplaatst door tetouan70 Geplaatst door

Zohra ij hebt echt man nodig uit ainzora!!!die gaat jou wel opvoeden en een echte vrouw van jou maken het is gewoon triest voor woorden dat je hier 24 uur zit in plaats dat je moeder helpt in de keuken zit je hier helle dag onzin uit te kramen lang leven de mannen uit ainzora!!!!!!!!!aanpakken die goedkope wijven vrijheid werkt niet bij ons aanpakkenlang leven ainzora dat zijnechte mannen Zohra!!!!!!!!!!ga jou moeder aub helpen is oude vrouw ga helpen omplaats 24 uur met mannen hier zitten geilen hup hip naar kouzina