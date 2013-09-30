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  1. Vandaag 18:36 #1
    Karam990
    MVC Lid
    Reacties
    2.379
    24-04-2014

    Mama Zebzafi mogelijk Said Chaous drugsgeld aan het witwassen, stort 30.000 euro



    يبدو أن والدة الزفزافي قد شرعت في جني ثمار حراك إبنها في الريف، بإقدامها خلال هذه الأيام على ضخ مبلغ 30 مليون سنتيم دفعة واحدة في حساب بنكي مفتوح في مؤسسة مصرف المغرب بمدينة الحسيمة، وهو ما أثار استغراب العاملين بهذه الأخيرة باعتبار أنهم يعرفون جيدا "البير وغطاه" كما يقول أشقاؤنا في مصر.

    وكشفت مصادر "شوف تيفي" التي عاينت هذه الواقعة، أن المبلغ المالي الذي ضعته والدة الزفزافي شخصيا في بنك "كريدي دي ماروك"، دفع ببعض المقربين من عائلتها وحتى مستخدمي المؤسسة البنكية التي استقبلت أموال والدة الزفزافي إلى التساؤل حول مصدر هذا المبلغ الكبير، إذ ارتأى البعض أنه ربما يعود لزوجها الذي تحصل عليه من خلال الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى الخارج، باعتبار أنه مجرد متقاعد بسيط ولا يملك قدرة تحصيل هذه الأموال عبر موارده الذاتية، في الوقت الذي خرج فيه فايسبوكيين بتعليقات ساخرة تقول إحداها.. "شي يدير الحراك وشي يتخلص" فيما تتساءل أخرى من أين لكي هذا؟ وهو السؤال الذي لا توجد عناصر الإجابة عنه سوى عند الزفزافي وأمه.

    http://chouftv.ma/press/101808-.%D9%...B0%D8%A7%D8%9F
    Citaat Geplaatst door FCE Bekijk reactie
    Het volgende hoofdstuk uit de agenda van zion: oorlog tegen de hetero man

    Ze willen van iedereen een atheistische flikker maken.
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  3. Vandaag 18:37 #2
    Edge
    mist
    Reacties
    2.313
    30-09-2013

    Hoezo gaat er uit van drugsgeld?
    If you "don't know", Allah knows.
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