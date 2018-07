Vraag :

Er zijn wat vooroordelen over de polygynie. Kunt u ons meer informatie verschaffen over de polygynie, oftewel het gelijktijdig gehuwd-zijn van één man met twee, drie of vier vrouwen?



Antwoord :

Voorzeker, het is Allaah (verheven is Hij) Die het de moslim veroorloofde gelijktijdig gehuwd te zijn met meer dan één echtgenote, tot een maximum van vier echtgenotes. Dit mag wanneer hij in staat is zijn verplichtingen tegenover zijn echtgenotes na te komen, het vertrouwen heeft dat hij rechtvaardig zal zijn tegen hen en er zeker van is dat hij hen geen onrecht zal doen. Allaah openbaarde de veroorloving hiervan in Zijn Boek en openbaarde deze veroorloving aan Zijn boodschapper Mohammed (sallallaahoe 'alayhi wa sallam), Allaah (verheven is Hij) zei in de Qor'aan:



"En als jullie vrezen de wezen niet rechtvaardig te behandelen, trouw dan met de vrouwen die jullie aanstaan; twee, drie of vier (vrouwen). Als jullie vrezen de rechtvaardigheid niet te kunnen handhaven (tussen meerdere vrouwen), beperk je dan tot één vrouw of de slavinnen die jullie bezitten. Dat is de beste uitweg om niet onrechtvaardig te handelen." [Soerah an-Nisa Aya 3]



Allaah (verheven is Hij) veroorloofde het de moslim tegeliijkertijd met meer dan één echtgenote getrouwd te zijn. Afhankelijk van zijn wens kan hij dus met twee, drie of vier vrouwen gehuwd zijn. Dit is wanneer hij niet vreest dat hij zich schuldig zal maken aan onrecht en er zeker van is dat hij met alle rechtvaardigheid tussen hen zal handelen.



Allaah (geprezen is Hij) kent de zaken van Zijn dienaren en schrijft met alle wijsheid wetten voor. Hij schrijft hun enkel wetten voor die in hun voordeel zijn en die orde in hun zaken brengen. Hij kan niet worden gevraagd over wat Hij doet, maar zij zullen worden ondervraagd. Men dient zich daarom over te geven aan Hem (geprezen is Hij) en zich te onderwerpen aan Zijn Wetgeving, net zoals het verplicht is te geloven in de Voorbeschikking en het Lot. Al deze zaken zijn het resultaat van de wijsheid, of de mens dit nu weet of niet. Het menselijke verstand heeft beperkingen waardoor het soms tekort komt in het bevatten van de details van de wijsheden in vele vertakkingen van de islamitische Wetgeving.



Wanneer een moslim met kennis de discussie aangaat met bepaald critici en sceptici dient hij allereerst met hen te discussiëren over de basis van de religie en het geloof. Hij dient hun te vertellen dat dit bestaan een Heer kent die Kennis heeft, Wijsheid bezit, Zorgzaam en Genadig is, rechtschapen en trouwe boodschappers zond als waarschuwers en verkondigers van de blijde tijding en zaken aan hen openbaarde die het geluk van de mensheid en de deugdelijkheid van het bestaan in houden. Deze boodschappers verkondigden de duidelijke boodschap en drukten de dienaren met de neus op de feiten. Als zij hierop geloven in de kennis, wijsheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid van deze Heer en de rechtschapenheid, trouwheid en feilloze verkondiging van de boodschappers, dan is het bewijs tegen hem rond en dienen zij de Wetgeving van Allaah aan te nemen. Hierbij maakt het niet uit of zij de wijsheden achter de vertakkingen van de Wetgeving kennen of niet kennen.



Als zij de fundamenten verwerpen, heeft het verder geen nut om met hen over de vertakkingen van de Islamitische Wetgeving te spreken. Desondanks houdt de veroorloving van de polygynie overduidelijke wijsheden in. Enkele van deze wijsheden zullen hieronder worden vermeld:



- Tellingen of peilingen wijzen uit dat het aantal geboren meisjes groter is dan het aantal geboren jongens en terwijl het sterfte cijfer bij de mannen hoger ligt dan bij de vrouwen, omdat de mannen vaker blootgesteld worden aan doodsoorzaken dan de vrouwen. Zo zijn het de mannen die het tegen elkaar opnemen bij oorlogen, zich verzetten tegen het kwaad van de vijanden, zware werkzaamheden uitvoeren, lange reizen maken en dergelijke activiteiten waarbij de mens te maken krijgt met vermoeiende, gevaarlijke situaties.



Als de polygynie zou worden verboden, dan zou een groot aantal vrouwen zonder echtgenoot blijven. Zij zouden dan de genieting (van een relatie) en de bevrediging van hun geslachtsdrift mislopen. Zij hebben namelijk ook recht op de bevrediging van hun geslachtsdrift op een wijze die past bij de eer en waardigheid, hetgeen tevens de fundamenten van gezinnen, stammen en volkeren vormt. Anders zouden vele vrouwen in het vangnet van lui vallen die hen zouden misbruiken, hetgeen zou leiden naar de schending van de eer, de afname van het nageslacht, de toename van ongebonden vrouwen, de vernietiging van gezinnen, de verspreiding van het verderf binnen de samenleving en de uitbreiding van deze ramp. Dit zou worden gevolgd door de verspreiding van dodelijke ziekten, zoals syfilis en gonorroe.



- De polygynie komt tevens neer op de toename van het nageslacht omdat men als het ware meer teelgrond heeft en meer mogelijkheid krijgt om de geslachtsdrift te bevredigen. Zij draagt meer en meer bij aan de bouw van de geloofsgemeenschap en zorgt voor haar versterking. Zo draagt de polygynie ertoe bij dat de individuen elkaar zullen helpen bij dagelijkse werkzaamheden en samen de aarde - die aan hen is overgelaten - zullen ontwikkelen. De Islamitische wetgeving moedigt de mensen aan tot het huwelijk omwille van de verwezenlijking van de kuisheid, de toename van het nageslacht, de bewaring van de eer en de waarborg voor de overleving van de mensheid.



- Het is de onveranderlijke verordening van Allah dat de vrouwen menstrueren, zwanger worden, bevallen en lange tijd postnatale bloedingen hebben. Als de man meer dan één vrouw onder zijn hoede heeft, zal hij altijd een echtgenote hebben bij wie hij zijn kuisheid kan beschermen tegen het ongeoorloofde door zijn geslachtsdrift bij haar te bevredigen. Dit zal een hulp voor hem zijn om zijn ego in bedwang te houden en zijn geslachtsdrift te verminderen, zodat de Satan hem niet kan verleiden en hij niet zal bezwijken onder zijn begeerten.



- Het kan zijn dat een vrouw onvruchtbaar is en dat haar echtgenoot - met wie zij een goede relatie heeft - wenst te trouwen omwille van een nageslacht dat bij Allah behaaglijk is en dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de aarde en de versterking van de geloofsgemeenschap. De Islamitische wetgeving staat deze echtgenoot de polygynie toe. Wellicht zal Allah hem bij de andere echtgenotes een nageslacht schenken dat een streling is voor zijn oog, reden is tot zijn geluk in het leven en dergelijke voordelen die deel uitmaken van de wijsheid achter de veroorloving van de polygynie.



Kortom, zoals eerder aangegeven is de veroorloving van de polygynie een voorschrift van de Alwijze, de Prijzenswaardige, de Genadige, de Liefdevolle. Hij Die (dit bestaan) schiep, kan het weten. Hij is de Milde, de Alwetende. Hij kan niet worden gevraagd over wat Hij doet, maar zij zullen wel worden ondervraagd. Laat de dienaar daarom de waardigheid van zijn Heer respecteren en zichzelf daar plaatsen waar hij hoort vanwege zijn gebrekkigheid. Laat hij de kennis over wat hij niet weet, terugverwijzen naar Hem Die het verborgene van de hemelen en de aarde kent. Laat hij zichzelf bezighouden met het verrichten van wat Allah hem heeft opgedragen en het vermijden van wat Allah hem heeft verboden.



Het Permanente Comité: 3166



Genomen uit het boek '365 vragen en antwoorden over het huwelijk en de scheiding' (uitgeverij Daar Alaathaar)