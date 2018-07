Geplaatst door PreciousReina Geplaatst door

Geen idee. Op google staat dit: "Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. Liefde kan zich ook richten tot een dier of een voorwerp. Wat liefde is en hoe het zich uit kan per cultuur verschillen. De christelijke traditie spreekt in de bijbel het meest van een puur gevende liefde."