Geplaatst door Doublepain Geplaatst door

Dat mag jij vinden..ik ben een andere mening toe gedaan ..het oorspronkelijke stuk had niks van doen met de Israëlische politiek maar mer de metoo ..tot het moment van opkomen is ze antsemitisch benaderd anti zionistisch benaderd... wat zij over zich heen kreeg niet normaal werd er druk uitgeoefend om voor al niet op Israël te stemmen de israel zero points actie..puur en alleen om Israël..niet om de zangeres haar wel of geen zangkwaliteiten ..maar omdat ze Israëlisch is.

gelukkig liet het europese publiek zich niet piepelen door deze hatelijke hetze..wat was 310 punten van het publiek..zo zie je maar dingen kunnen compleet verkeerd uitpakken. zoals jouw hier houding dat nu ook doet.



je hooerr over de moord op de radactie van Charlie Hebdo vermoord omdat ze een karikatuur maakten van een profeet .