Salaam aleikum





Ik ga hier geen lang verhaal typen, maar kort en krachtig wat steekwoorden plaatsen die mij en jou beschrijven in sha Allah



Ik:

- woon op mezelf

- circa 1,80m lang

- geen baard

- ben een Ait Touzine (berber)

- werkzaam

- hou van lachen (met timing en mate)

- eerlijk

- loyaal

- bescheiden

- respectvol

- gezellig

- geen uitgaanstype, niet rokend, niet drinkend

- erg lief

- moslim

- voelt zich klaar voor de grote stap met de juiste persoon: een huwelijk met baraka in sha Allah



Jij:

- (erg) lief en meegaand karakter (uiteraard heb je een eigen mening, maar je bent niet erg koppig)

- eerlijk

- loyaal

- zorgzaam

- uiteraard moslima

- je voelt je klaar voor het huwelijk in sha Allah



Voel jij je aangesproken? Of herken jij jezelf hierin? Aarzel niet en stuur mij een privé bericht waarin je meer over jezelf vertelt. Uiteraard ben ik niet perfect en dat verwacht ik ook niet van jou.*



Hoop gauw van je te horen in sha Allah!



Wa salaam