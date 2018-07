Geplaatst door LageBrug Geplaatst door

50min tot een uur max per spiergroep.

En buiten dat om, afhangend van je lichaams type, sommige trainen benen 1x per week en borst, ook aangezien ze dan volledige herstel en groei hebben,

ga je dat forceren en ga je vaker en ben je een beginneling dan kan je blessures krijgen door overtraining, vaak is een blessure door overtraining of te zwaar trainen niet onomkeerbaar en zal je er altijd last van houden of een zwakte creeeren.

En als je toch vaak zwaar wilt gaan, zijn deload weken ook aan te raden, dan train je dus wel maar op max 50% van wat je maximaal kan tillen, puur voor de bloedstroom en spieractiviteit optimaal te houden zonder je gewrichten etc te zwaar te belasten.

Je lichaam geeft wel aan van hoevaak je kan, maar soms is je ego degene die wilt trainen en je lichaam wilt rusten, dan is het belangrijk naar je lichaam te luisteren.