Poging wagen

ik ben een arabische jonge man van 28jr en ben zoek naar een lieve en vooral eerlijke jonge dame die ook iemand wil leren kennen om haar doel te bereiken.

het is moeilijk om in praktijk iemand te vinden die nog de normen en waarde naleeft maar ook wat moderner is geworden.

ik wil een dame in een korte en beschaafde manier leren kennen en daarna je hand komen vragen,het moet natuurlijk klikken.

humor, eerlijkheid, betrouwbaarheid, vertrouw zijn er belangrijk voor me. In mijn

dagelijksleven werk ik fulltime op schiphol en in mijn vrijetijd ben ik een type die liever thuis zit dan buiten rondhangt maar soms hou ik er wel van om een avondtje naar de bioscoop te gaan en/of ergens met vrienden uit eten en voor de rest houdt ik van leuke dingen in het leven.

Ik zoek in ieder geval iemand om inschallah mee te trouwen

mocht dit je aanspreken dan hoor ik inschallah van je



salaam Aleikoem