Salaam Alaikoum,



Wisten jullie dat we bi idni Allah op 11 mei 2018 onze moskee Al Mouhsinien officieel willen openen en in gebruik zullen nemen zodat het eerste Taraweeh gebed inshaa Allah daar zal worden gebeden? Degenen die erbij willen zijn, zijn van harte welkom. Wij hopen dat we samen met jullie de moskee kunnen open stellen voor de moskeebezoekers. Inshaa Allah zal men tijdens de ramadan gebruik kunnen maken van de moskee.







Onze vrijwilligster heeft dadels gekocht en gevuld met walnoten. Deze gevulde dadels zijn bestemd voor de opening van moskee al Mouhsinien a.s vrijdag, in shaa Allah

taqabel Allahoe mina Wa minkoum



Trots op jullie allen!!!