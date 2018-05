Khiame: 'Teruggekeerde Daesh-strijders vormen reële bedreiging voor de veiligheid van

Abdelhak Khiame voegt eraan toe dat de nieuwe wetgeving voorziet in gevangenisstraffen van 10 tot 15 jaar voor deze categorie mensen.



De Daesh-strijders, die terug zijn in Marokko, vormen een reële bedreiging voor de veiligheid van het Koninkrijk, zei het hoofd van de veiligheid- en inlichtingendienst BCIJ, Abdelhak Khiame, in een interview met AFP.Al Ahdath Al Maghribiya berichtte vandaag uitgebreid over dit interview. Het hoofd van BCIJ geeft aan dat de nieuwe wetgeving van het Koninkrijk, in de strijd tegen het terrorisme, iedereen die tot de conflictgebieden is toegetreden (of daar een poging toe deed) kan verhoren en berechten.Wat de bijdrage van Marokko aan de strijd tegen het terrorisme in de wereld en in het bijzonder aan de Europese buren betreft, blijkt bovendien dat de inlichtingendiensten bloedige aanslagen in verschillende landen, waaronder Frankrijk, België, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië, Denemarken en Italië hebben voorkomen.Tot slot vestigt Abdelhak Khiame opnieuw de aandacht op de Sahel-regio waar terroristische netwerken een alliantie hebben gesloten met criminele bendes, die de weg vrijmaakten voor allerlei vormen van mensenhandel en mogelijke grootschalige operaties. Khiame geeft aan dat de regio een voedingsbodem is voor Daesh en/of andere extremistische bewegingen