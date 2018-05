Marokkaanse seizoensarbeiders seksuele misbruikt in spanje

Geplaatst door Zohra2003 Geplaatst door

Volgens een onderzoek van Buzzfeed zijn er verschillende vrouwen seksuele misbruikt waar onder Marokkaanse vrouwen en Romeinse vrouwen.



De website schrijft over Karima als vals naam genomen die heel vaak door haar werkgever seksuele werd misbruikt . Karima is per direct ontslagen nadat karima hééft besluiten om aangifte te doen bij de politie.



Karima zegt Hij dwong me op mijn knieën en tot seksuele handelingen.



Verder meld de Franse onderzoeker dat Marokkaanse vrouwen grote en ernstige ziektes kunnen oplopen omdat aardbeien bepaalde stof op word gespuiten die ernstige ziektes kunnen veroorzaken.