WK-2026: Arabische landen steunen Marokko



Alle Arabische landen die aanwezig waren op de 29e top van de Arabische Liga op zondag in Saoedi-Arabië, hebben hun steun aan Marokko gegeven voor de organisatie van het WK-2026.





Dat liet minister Nasser Bourita van Buitenlandse zaken tijdens een persconferentie na de top weten. "De top heeft unaniem zijn steun bevestigd aan de kandidatuur van Marokko voor de organisatie van het WK-2026 en alle staten opgeroepen om ook deze kandidatuur te steunen.", verklaarde de Marokkaanse minister.



Saoedi-Arabië behoort tot de groep. Turki Al Cheikh, voorzitter van de Saoedische voetbalbond, had herhaaldelijk doen begrijpen dat zijn land de gezamenlijke kandidatuur van de Verenigde Staten, Mexico en Canada ging steunen, zonder het ooit officieel te verklaren. De Saoedische sportverantwoordelijke is kwaad op het besluit van Marokko om neutraal te blijven in het conflict tussen zijn land en Qatar.



De twee organisatiecomités reizen momenteel de wereld af in de hoop zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De winnaar zal medio-juni bekend worden gemaakt. De Task Force van de FIFA bevindt zich deze week in Marokko voor een inspectiebezoek en heeft de bevoegdheid om de kandidaten nog voor de stemming uit te schakelen.