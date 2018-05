Geplaatst door 3assfoera Geplaatst door

Komt sowieso door het weer, je haat zweet en je krijgt er sneller vettig haar door.



Ik was het eigenlijk ook elkedag, want kheb een tik dat wanneer ik buiten ben geweest dat ik het moet wassen.

Maar was het gwn paar dagen niet als je weet dat je thuis blijft en ga je naar buiten doe een knot.

Je moet het even een paar dag niet wassen. Probeer het gwn vol te houden.

Doe ik nu ook omdat ik vakantie heb.