„Veel salafisten zijn niet heel anders dan orthodoxe joden.”

Nieuwsuur en NRC onthulden documenten met bedragen die vanuit Golfstaten zouden zijn uitgekeerd aan Nederlandse moskeeën. Goed dat er zicht op deze geldstromen komt.Maar toch: de wijze waarop men vandaag de dag te hoop loopt tegen het ‘salafisme’ in Nederland, doet geen recht aan wat er werkelijk gebeurt onder dat paraplubegrip. ‘Salafisme’ wordt zonder meer negatief gebruikt, en slaat op moslims die zich, vanuit een puriteinse visie op de islam, onverdraagzaam opstellen naar andersdenkende medemoslims en naar Nederland in het algemeen.Zaak is om deze onverdraagzamen te onderscheiden van degenen die vanuit dezelfde puriteinse visie tot andere opvattingen komen. Het betreft veelal jonge, zeer vrome mensen, die zich daarnaar kleden en gedragen, maar tegelijk ook deelnemen aan onze maatschappij: ze studeren hard, willen graag een goede baan, trekken zich de zorgen over polarisatie aan, voelen zich Nederlander. De vrouwen onder hen zien zichzelf nogal eens als feminist: ze zijn diepgelovig en streng gekleed, maar wel onafhankelijk in hun keuze van studie, werk, politiek en partner.Deze ‘salafisten’ zijn niet heel anders dan de orthodoxe joden en christenen die wij kennen in Nederland: in eigen gemeenschappen, maar deel van Nederland.