besef je wel hoe lang hij niet gevochten heeft?Om na zo lang tot op de laatste seconde vuur kracht te hebben is zeker indrukwekkend. Hij totaal geen knock out stoten erin gegooid of gekke trappen, maar het feit dat hij 3 rondes lang volop door kan gaan is gwn nice.Zelfs hesdy die hartstikke regelmatig vecht was na anderhalve ronde al kapot.tijden van K-1 moet je niet vergelijken met glory nu