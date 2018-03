Zijn er nog iker3eyen?

Geplaatst door Berbersemeisjje Geplaatst door

Salam ma3likoem,



Ik ben op zoek naar een broeder voorkeur gaat uit naar een eker3ie.

Die serieus, eerlijk en goed is met communiceren ook wel lief is tuurlijk mag hij zijn regels hebben waar ik me aan zou houden indien hij uitlegt waarom hij dat niet wilt. kortom communiceert. geloof is ook super belangrijk voor mij!

Derest heb ik niet veel eisen dat komt met de tijd.

ik draag geen hoofddoek en ben 23 jaar.



Wa salaam