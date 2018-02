wij waren samen een koppel en steunden elkaar door dik en dun, zoals soulmates en levenspartners dat doen. toen zij op dieet ging was ik haar steun en toeverlaat en probeerde er altijd voor haar te zijn. soms als zij weer van de wc kwam met chipskruimels in haar mondhoeken zag ik dat door de vingers. temeer omdat ik die cheese onion smaak heerlijk vond als ik haar daarna kuste, hihi. maar in ieder geval, ik was er altijd voor haar en hielp haar bij haar dieet door gezond voor haar te koken. dat kostte mij veel energie. stiekem chips op de wc eten zag ik door de vingers, maar op een dag betrapte ik haar snachts in de keuken dat ze een hele fles frietsaus in haar mond aan het leegspuiten was. dat was voor mij de druppel. hierna zijn er jammer genoeg nare dingen gezegd over en weer. dat heeft alles kapotgemaakt.we hebben van onze fouten geleerd en inshallah worden wij ooit weer één.