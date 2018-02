Geplaatst door Juisteintentie Geplaatst door

Ik zeg je eerlijk broer. Vrouwen kies je niet maar krijg je helaas op je pad. Ook al denk je dat je kiest, het is het geluk wat je van Allah swt krijgt en voor jouw geschreven is.



In de praktijk zie ik zovaak:



Mensen die niet werken of slechte manier aan geld komen, goede vrouwen treffen.

Ze kijken op tegen die mannen en de meeste vrouwen willen macho mannen en die leuke uiterlijk heeft

wat je doet voor werk interesseert hun niet. al zeg je je hebt hbo of uni. ze houden gerust met andere mannen contact.



Vrouwen werken averechts. Als je goed met hun bent, ben je te lief en knappen ze van je af. Als je te serieus bent ben je wanhopig.

werkk je en heb je goede baan, denia henia. In hun ogen zijn dit smetta's, nerdjes en noem maar op. Ben je gescheiden, wejoow dan heb je 2 moorden gepleegd in hun ogen of ben je slechtste man op aarde.



Maar doe je slecht en ben je badboy.

Als je slecht behandeld, weinig interesse geeft of aandacht dan ben je mysterieus en knap en mooi. Rijd je auto safi dan ben je erghas (man).



Dus tip, verander je style.