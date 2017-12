"Er is geen hadd straf voor seks in huwelijken waarover meningverschil is, zoals tijdelijke huwelijken (mut'ah), of huwelijken zonder voogd en getuigen etc.Dit is de mening van de meerderheid van geleerden..."

وذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَة ُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّ ةُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تَعَاطَى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ ؛ لأِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَالشُّبْهَةُ هُنَا هِيَ شُبْهَةُ الْخِلاَفِ ، بَل يُعَزَّرُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لاِرْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ



"De meeste juristen, van de Hanafi, Hanbali, Maliki en de correcte mening in de Shafi'ie madhab is, dat er geen 'hadd straf' is op iemand die een tijdelijke huwelijk sluit, voor zowel mannen als vrouwen.



De reden is omdat hudoed straffen afgeweerd worden met onzekerheden, en de onzekerheid hier is de meningverschil betreft tijdelijke huwelijken.



Zo'n iemand krijgt ta'zir straf als hij op de hoogte was van het verbod, want hij valt in een zonde, maar er is geen hadd straf hierin en ook geen kaffaarah."